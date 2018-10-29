ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"На контроле Президента". Мосты. В среду после "Панорамы"

Как скоро на пинском мосту начнутся восстановительные работы, из какого источника будет профинансирована реконструкция этого сооружения, а также еще трех десятков объектов из запланированного списка?

И как проходит исследование других потенциально аварийных мостов? В очередном выпуске проекта "На контроле Президента" наши корреспонденты разбирались, как выполняется поручение Главы государства по реконструкции проблемных мостов Беларуси. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все