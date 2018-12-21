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"На контроле Президента". Акция "Наши дети" проходит под личным патронатом Главы государства

Журналисты АТН готовят к эфиру необычный, новогодний выпуск проекта "На контроле Президента". Вспомним самые яркие моменты акции "Наши дети", которая за эти годы превратилась в настоящий благотворительный марафон. И ежегодно единым желанием творить добро и не ждать ничего взамен объединяет миллионы белорусов. Акция проходит под личным патронатом Главы государства. Президент стоял и у истоков этой традиции.

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