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"На контроле Президента". Арендное жилье
Строительство, студенческие столовые, образование, состояние заводов. Самые злободневные темы, которые волнуют белорусов. Новая серия проекта "На контроле Президента" об арендном жилье. Смотрите сразу после "Панорамы".
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