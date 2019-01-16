ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"На контроле Президента". Арендное жилье

Строительство, студенческие столовые, образование, состояние заводов. Самые злободневные темы, которые волнуют белорусов. Новая серия проекта "На контроле Президента" об арендном жилье. Смотрите сразу после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все