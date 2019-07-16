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"На контроле Президента". Туристический потенциал. В среду на "Беларусь 1"

Что собой представляет "Беларусь туристическая"? Журналисты АТН разработали свой маршрут - "не без кочек". Подробности в новой серии проекта "На контроле Президента" завтра вечером.

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