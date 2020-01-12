"На контроле Президента. Белорусская косметика ". В среду вечером после "Панорамы"

О том, как блогосфера реагирует на новинки наших косметических компаний. Будем честными - хвалят не все, но многие продукты получают и самые лестные оценки. Но тут важно другое: внимание к белорусским производителям. Притом, что рекламные бюджеты компаний довольно скромны, блоги все чаще работают на имидж отрасли.



Десятки тысяч просмотров - вне сомнений, женская аудитория становится более лояльной к отечественным разработкам. Как изобретают формулы красоты? Что в белорусских кремах и помадах? Мы покажем всю бьюти-кухню и расскажем, что в косметичках белорусок. Смотрите очередную серию нашего проекта "На контроле Президента"-. В среду вечером после "Панорамы".



