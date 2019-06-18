"На контроле Президента". Белорусская школа художественной гимнастики

Белорусская школа художественной гимнастики ценится далеко за пределами нашей страны. И тому подтверждение многочисленные просьбы от иностранных спортсменок провести сборы под руководством наших тренеров в Минске. А теперь мы можем предложить нашим гостям максимально комфортные условия.



Благодаря появлению на спортивной карте Минска Дворца гимнастики, география желающих получить мастер-класс широка. Это гимнастки из Европы и даже из Японии и Африки.



Так, юная гимнастка из ЮАР Зейнаб Коне уже второй год приезжает в Минск к серебряному призеру Олимпийских игр Инне Жуковой.



Что для белорусских гимнасток значит их новый дом - Дворец гимнастики, который пригоден не только для комфортных тренировок и восстановления, но и для проживания, посмотрим изнутри на мини-отель внутри дворца. А также на его технологические возможности и функциональность. Об этом и не только в проекте "На контроле Президента" завтра после "Панорамы".