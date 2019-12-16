"На контроле Президента". Белорусское кино

Вывести кино из кризиса и сделать его национальным брендом - такие задачи стоят перед отечественной киноиндустрией, которая отмечает 95-летний юбилей. Удалось ли создать базу для производства качественного и узнаваемого продукта? И внедряются ли стратегии для продвижения собственного кинопродукта? Этими вопросами задалась съемочная группа проекта Агентства теленовостей"На контроле Президента". Ответы в среду в вечернем эфире.