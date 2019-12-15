"На контроле Президента". Белорусское кино. В среду вечером на "Беларусь 1"

На следующей неделе сразу несколько громких поводов поговорить о нашем кино. Во вторник, 17 декабря, День белорусского кино. А еще 95-летие Национальной студии "Беларусьфильм". Да, у отечественного производителя богатая история, но будет ли повод поздравить и с успехами в современном кинопроизводстве? Покажет закрытый показ, пожалуй, самой долгожданной белорусской премьеры. И она запланирована тоже на вторник. Это фильм "Купала" режиссера Владимира Янковского.



Впереди первые впечатления от просмотра. Картину ждет фестивальный прокат, а только потом широкий экран. А как в целом обстоят дела в киноиндустрии страны? И можно ли рассчитывать на другие премьеры? Этими вопросами задалась съемочная группа проекта АТН "На контроле Президента".



