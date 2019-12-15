3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"На контроле Президента". Белорусское кино. В среду вечером на "Беларусь 1"
На следующей неделе сразу несколько громких поводов поговорить о нашем кино. Во вторник, 17 декабря, День белорусского кино. А еще 95-летие Национальной студии "Беларусьфильм". Да, у отечественного производителя богатая история, но будет ли повод поздравить и с успехами в современном кинопроизводстве? Покажет закрытый показ, пожалуй, самой долгожданной белорусской премьеры. И она запланирована тоже на вторник. Это фильм "Купала" режиссера Владимира Янковского.
Впереди первые впечатления от просмотра. Картину ждет фестивальный прокат, а только потом широкий экран. А как в целом обстоят дела в киноиндустрии страны? И можно ли рассчитывать на другие премьеры? Этими вопросами задалась съемочная группа проекта АТН "На контроле Президента".
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов