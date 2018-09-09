На контроле Президента. Что и почем в студенческих столовых? Журналисты пообедали вместе со студентами

Что и почем в студенческих столовых? И что скрыто за их дверями? 114 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 16 ректоров. При этом трех руководителей высших учебных заведений наказывали трижды. Таковы итоги двух масштабных мониторингов по выполнению поручений Президента. Фактически еще весной средний чек в студенческих столовых был около четырех рублей. И если в одной можно было съесть первое, второе, третье - всего на 1 рубль 75 копеек, то в другой не хватало и пяти!