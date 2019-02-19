"На контроле Президента". Долгострои. Смотрите в среду вечером на "Беларусь 1"

Строительство жилого комплекса "Аркадия", который ранее возводила компания "Тамбаз", планируют возобновить в середине года. Напомним, речь идет о возведении двух столичных высоток. Вместо того чтобы достраивать дома, деньги белорусов директор предприятия направил не по прямому назначению. В итоге средства были израсходованы на строительство совершенно иных объектов "Тамбаза". Стройка стала. А держателям жилищных облигаций нанесен ущерб в 21,5 миллиона рублей.

