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"На контроле Президента". Долгострои. Смотрите в среду вечером на "Беларусь 1"

Строительство жилого комплекса "Аркадия", который ранее возводила компания "Тамбаз", планируют возобновить в середине года. Напомним, речь идет о возведении двух столичных высоток. Вместо того чтобы достраивать дома, деньги белорусов директор предприятия направил не по прямому назначению. В итоге средства были израсходованы на строительство совершенно иных объектов "Тамбаза". Стройка стала. А держателям жилищных облигаций нанесен ущерб в 21,5 миллиона рублей.


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Всего же в стране порядка 20 домов со сверхнормативным сроком ввода в эксплуатацию. Что становится причиной просроченных квадратных метров и как собираются решать проблему с недобросовестными застройщиками? Очередная серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Уже в эту среду.

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