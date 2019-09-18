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"На контроле Президента. Кадры для АПК". Смотрите сегодня после "Панорамы"

Аграрная наука от теории к практике. Почему до сих пор в некоторых сельхозпредприятиях дефицит специалистов? Ведь от них зависит продовольственная безопасность страны. Все ответы в нашем проекте "На контроле Президента. Кадры для АПК". Смотрите сегодня после "Панорамы".

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