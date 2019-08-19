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"На контроле Президента". Калийная отрасль. Смотрите в среду после "Панорамы"

В конце года на Петриковском горно-обогатительном комбинате планируют пробный пуск фабрики и первые тонны концентрата.

Запуск комплекса позволит Беларуси нарастить калийные мощности и более агрессивно действовать на мировом рынке. Об этом нашему телеканалу рассказал главный инженер Беларуськалия. Компания сейчас реализует несколько инвестпроектов.

Так, под Солигорском в этом году готовятся запустить новое высокотехнологичное производство по выпуску бесхлорных калийных удобрений. Продукт востребован как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Поставки планируют в страны ЕС, Россию, Турцию. Уже сформирован штат сотрудников. Будущие работники сейчас проходят производственное обучение.

О развитии в стране калийной отрасли смотрите специальный проект "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".

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