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"На контроле Президента". Кольцевые дороги. Сегодня после "Панорамы"
На контроле и развитие территорий между двумя кольцевыми дорогами вокруг столицы. Местные власти уже разработали концепцию, каким образом должны развиваться прилегающие земли. Так, на первом этапе согласовано 14 объектов придорожного сервиса. Два объекта уже начинают строительство. Этим летом на первом километре трассы М-14 заработает заправка "Белоруснефть", кстати, там же будет и зарядка для электромобиля. Какое оно, движение за МКАД? Смотрите в очередной серии "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".
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