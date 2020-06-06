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"На контроле Президента". Космические разработки. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Белорусские разработки для космоса вывели промышленность страны на новый технологический уровень. Что производим сегодня, когда новейший спутник выйдет с эскиза в производство? Ответыпосле "Панорамы" в проекте "На контроле Президента".

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