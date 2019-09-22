"На контроле Президента. Лесное хозяйство". Смотрите в среду на "Беларусь 1"

Лес - это почти 40 процентов площади Беларуси. Но рационально воспользоваться подарком природы у тех, кто должен не только рубить, но и возобновлять и ухаживать за деревьями, не всегда получается. Это увидела наша съемочная группа, работая над новой серией проекта "На контроле Президента". Только в этом году инспекторы госконтроля выявили факты порчи древесины общим объемом более 16 000 кубометров. На сумму свыше 32 000 рублей. Причем древесины деловой, которую можно было переработать и получить существенную выгоду.

