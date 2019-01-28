"На контроле Президента". "Магазины шаговой доступности"

Чтобы вкусный товар был доступен по географии и по цене. Эксперты бьют тревогу: ситуация на торговом рынке Беларуси достигла критической точки. Стремительное развитие крупных сетевиков грозит поглотить малый бизнес. Нужны ли сегодня дополнительные механизмы госрегулирования больших игроков? Чтобы открывшийся супермаркет попросту не "съел" рядом работающий еще до него, небольшой формат "у дома", а наоборот, оба работали и зарабатывали.



Конкурировать с сетями сложно. У них большие отсрочки по оплате за товар. Да и скидку порой предприятия дают ниже себестоимости, но она не всегда видна покупателю, на полке магазина ритейл накручивает до 50 % наценки. В итоге здоровое соперничество получается не у всех. Чтобы расставить точки над "i", в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли создана рабочая группа с участием производителей, Ассоциации розничных сетей и бизнеса.



Этим вопросом задались и мы. Тема "Магазины шаговой доступности" станет заглавной в проекте АТН "На контроле Президента" в среду вечером, после "Панорамы".