"На контроле Президента. Многодетные семьи" в среду на "Беларусь 1"

Не так сложно сделать счастливым ребенка, главное - внимание родителей. А как справляются многодетные семьи? Изменится ли срок декретного отпуска? И за сколько будут строить для них жилье? Здесь, кстати, речь не только о сроках. Что изменится в семейном капитале с нового года? Журналисты Агентства теленовостей готовят к эфиру очередную серию проекта "На контроле Президента". Обо всем расскажем в среду.



