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"На контроле Президента". Молодые кадры

Кто сегодня идет в медицину и чем можно удержать ценные кадры на селе? Реальные истории молодых специалистов сегодня "На контроле Президента" в вечернем эфире"Беларусь 1".

Все выпуски проекта "На контроле Президента" здесь.

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