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"На контроле Президента". Мосты. Смотрите сегодня после "Панорамы"
Мост в Славгородском районе намерены открыть 3 Июля. Об этом корреспондентам Агентства теленовостей рассказал генеральный директор РУП "Могилевавтодор". Какие еще путепроводы будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время, последние тенденции мостостроения в Беларуси и как выполняются поручения Президента по реконструкции проблемных объектов? Корреспонденты Агентства теленовостей расскажут сегодня в новой серии проекта "На контроле Президента".
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