"На контроле Президента". Мраморная говядина

Разведение таких элитных крупнорогатых - поручение белорусского лидера. Мясо превосходит по качеству привычную нам говядину, содержит много ценных аминокислот и витаминов. И, кстати, в Японии такую говядину поставляют, например, в детские сады. Говорят, говядина, которую можно получить от абердин-ангуса выводит даже радиацию.



Но почему сами белорусы так мало знают о новой белорусской говядине? Удалось ли агропредприятиям вырастить тех самых мраморных бычков? И где в нашей стране можно не только купить, но и отведать в ресторанах мраморные стейки местного производства? Ответы на вопросы в эти минуты ищет съемочная группа Агентства теленовостей в проекте "На контроле Президента".