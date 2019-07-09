До 2 млн долларов планирует заработать Беларусь в 2019 на экспорте говядины

До двух миллионов долларов планирует заработать Беларусь до конца года на экспорте говядины премиум-класса, а также племенных животных. Речь о мясных породах, разведением которых, по поручению Президента, вплотную занялись хозяйства страны. Основные экспортные направления - Россия, Казахстан, Грузия. Эти страны закупили белорусских абердин-ангусов, лимузинов, шароле и герефордов уже на общую сумму более полумиллиона долларов. Есть перспективы по поставкам в Монголию и Таджикистан. А в Китае понравилась по вкусу и качеству белорусская мраморная говядина. Именно эти элитные мясные породы дают возможность получить классическую мраморную говядину.