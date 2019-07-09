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До 2 млн долларов планирует заработать Беларусь в 2019 на экспорте говядины

До двух миллионов долларов планирует заработать Беларусь до конца года на экспорте говядины премиум-класса, а также племенных животных. Речь о мясных породах, разведением которых, по поручению Президента, вплотную занялись хозяйства страны. Основные экспортные направления - Россия, Казахстан, Грузия. Эти страны закупили белорусских абердин-ангусов, лимузинов, шароле и герефордов уже на общую сумму более полумиллиона долларов. Есть перспективы по поставкам в Монголию и Таджикистан. А в Китае понравилась по вкусу и качеству белорусская мраморная говядина. Именно эти элитные мясные породы дают возможность получить классическую мраморную говядину.

В эти минуты к эфиру готовится проект Агентства теленовостей "На контроле Президента". Журналисты прошли по всей цепочке производства - от пастбищ до прилавка магазина и ресторанов. И задались вопросом, а почему белорусы так мало знают о новой отечественной говядине? Смотрите очередную серию проекта в эту среду в вечернем эфире "Беларусь 1".

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