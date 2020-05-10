"На контроле Президента". Народные ремесла. В среду вечером после "Панорамы"

От культуры земледелия перейдем к культуре в традиционном понимании. В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый пункт. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета организации планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши".



Создать условия для возрождения народных промыслов в нашей стране было поручением Главы государства. Этой теме мы решили посвятить очередную серию проекта "На контроле Президента". Как в Беларуси развивают забытые промыслы, можно ли сделать ремесло прибыльным и справились ли с задачей по производству своих музыкальных инструментов? Расскажем в среду вечером после "Панорамы".



