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"На контроле Президента", новая серия 17 апреля после "Панорамы"
Еще один резонансный проект АТН готов представить свой новый эпизод. Закрытый деревенский магазин, отмена пригородного автобусного маршрута, разбитые дороги, отсутствие пандуса для людей с ограниченными возможностями. Это все вопросы, которые поступили от простых белорусов накануне "Большого разговора с Президентом".
А это около трех тысяч проблем, с которыми наши люди сталкивались ежедневно и не всегда могли решить в кабинетах местных властей. На особом контроле тема обращений граждан и у Главы государства. Наши журналисты решили проверить, как выполняются поручения Президента по решению проблем простых белорусов. И сегодня информационную картину дня составляют уже найденные решения.
Результат - открытие современных спортзалов, модернизация промышленных производств и запуск новых транспортных маршрутов. Очередная серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" уже в эту среду.
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