На контроле Президента новые условия трудоустройства людей с инвалидностью

Решить проблему трудоустройства людей с инвалидностью в Беларуси поможет новый закон "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Проектом закона, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, предусмотрено выделение квот на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. К 2023 году крупные предприятия будут в обязательном порядке создавать инклюзивные рабочие места. Эта тема станет ключевой в новой серии проекта АТН "На контроле Президента". Наши корреспонденты пообщались с белорусами, которые имеют разные проблемы со здоровьем. В съемках проекта поучаствовал и единственный в стране официант с синдромом Дауна, трудоустроенный официально. Он уже полтора года работает в одной из столичных гостиниц.



Смотрите новую серию проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" уже завтра после "Панорамы".



