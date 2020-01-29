"На контроле Президента". Об экспорте образовательных услуг смотрите сегодня на "Беларусь 1"

Абитуриенты из 18 стран смогут претендовать в этом году на обучение в белорусских вузах и ссузах за счет грантов. Прием документов осуществляют наши дипломатические миссии за рубежом.



Сколько Беларусь зарабатывает на экспорте образовательных услуг? Почему с каждым годом иностранных желающих получить наш диплом становится все больше? Хватает ли общежитий и материально-технической базы? Журналисты АТН готовят новую серию проекта "На контроле Президента".



