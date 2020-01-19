"На контроле Президента" о кожевенной отрасли смотрите в среду вечером

Навести железный порядок в кожевенной отрасли не раз поручал Глава государства. Переработка кожи - прибыльный бизнес, который сегодня не приносит стране должных дивидендов. Почему некогда успешная отрасль в последние годы превратилась в проблемную, и что в ближайшее время изменится в работе Витебского мехового комбината? Ответы на эти и другие вопросы узнали наши корреспонденты во время съемок очередной серии проекта "На контроле Президента".