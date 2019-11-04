"На контроле Президента". Объекты к 7 ноября

Уже на этой неделе белорусы отметят 7 ноября. По традиции ко Дню Октябрьской революции страна делает своим жителям подарки. По объектам, которые в разные годы открывались к празднику, можно проследить, какие именно расставляются акценты в развитии Беларуси, в частности - регионов. В центре внимания - семьи, дети, люди почтенного возраста. Их образование, рабочие места. А еще - доступность качественной медицины и жизнь с учетом всех социальных стандартов!



Агентство теленовостей готовит к эфиру новую серию проекта "На контроле Президента". Репортеры задают главный вопрос: что с этими объектами сегодня и какую роль они сыграли в жизни белорусов.



