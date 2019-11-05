"На контроле Президента". Объекты к 7 Ноября

За годы традиции дарить к 7 Ноября белорусам подарки в стране в разных регионах появились сотни объектов социальной важности. Больницы, детские сады, заводы, станции метро и многое другое. Как раз об этом уже завтра на "Беларусь 1" - новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента".



