ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"На контроле Президента". Объекты к 7 Ноября

За годы традиции дарить к 7 Ноября белорусам подарки в стране в разных регионах появились сотни объектов социальной важности. Больницы, детские сады, заводы, станции метро и многое другое. Как раз об этом уже завтра на "Беларусь 1" - новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все