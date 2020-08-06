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"На контроле Президента". Объекты, нужные людям. Смотрите в субботу на "Беларусь 1"

Как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также фидбек от первых посетителей - в новой серии проекта "На контроле Президента" - "Объекты, нужные людям" уже в эту субботу в вечернем эфире.

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