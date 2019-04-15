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На контроле Президента. Обратная связь

Трудоустройство, жилье, медицина, образование, экономика, цены, демография… Около трех тысяч вопросов поступило на онлайн-сервис БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту". И каждая проблема простых белорусов - на контроле у Главы государства. Наши журналисты проверили выполнение поручений белорусского лидера.

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