На контроле Президента. Обратная связь

Трудоустройство, жилье, медицина, образование, экономика, цены, демография… Около трех тысяч вопросов поступило на онлайн-сервис БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту". И каждая проблема простых белорусов - на контроле у Главы государства. Наши журналисты проверили выполнение поручений белорусского лидера.



