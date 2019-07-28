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"На контроле Президента". Овцеводство. Смотрите в среду вечером на "Беларусь 1"
Кому пожинать плоды пока рано, так это нашим овцеводам. Крепко стоять на ногах пока удается немногим. Но если уж по правде, в Беларуси вообще немного хозяйств, которые решили заняться выращиванием овец. Так и хочется сказать: "А зря!" Ведь и мясо особенное, и шерсть идет в зачет, и кожа у рачительного хозяина не пропадает. Но на деле - "экономика" выходит так себе, сводя на нет усилия даже самых усердных фермеров. Почему же одна из популярных и прибыльных в прошлом отраслей утратила прежние позиции? Почему и шерсть, и кожа сегодня не нужны переработчикам? И смогут ли вдохновить фермеров новые меры финансовой поддержки? Очередная серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" расскажет истории о тех, кто верит, что и небольшая овца может приносить приличную прибыль, ведь большое дело всегда начинается с малого!
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