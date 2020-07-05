"На контроле Президента". Пеллетные заводы

Из достижений последних лет: Беларусь практически ушла от экспорта круглой древесины. То есть, вместо того чтобы гнать за бесценок сырье, стала делать товар с высокой добавленной стоимостью. Это гораздо выгоднее.



Впрочем, при переработке древесины все равно получается немало отходов. К тому же накопились значительные запасы технологического сырья. По последним данным, миллион 700 тысяч кубов практически дров, которые наша страна не в состоянии потребить. Превратить неликвид и отходы - в доходы. Такую задачу поставил Президент Минлесхозу.



Решение - строительство пеллетных заводов. Шесть экспорто ориентированных предприятий по выпуску топливных гранул должны не только уменьшить количество древесных остатков. Но и ежегодно приносить в страну около 20-ти миллионов долларов валюты.



Как выполняется поручение Главы государства? Когда все заводы заработают на полную мощность? И так уж ли рентабельно пеллетное производство, которое было описано в бизнес-планах. Разберемся в очередной серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". В 8 июлясразу после "Панорамы".

