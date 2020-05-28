"На контроле Президента". "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" - в субботу вечером

Поддерживают молодых и перспективных сразу два спецфонда Президента - по поддержке талантливой молодежи и одаренных учащихся и студентов. На стимулирование последних будет выделено около одного миллиона рублей. Такое распоряжение Глава государства подписал на прошлой неделе. Так, стипендии получат 199 юных белорусов.



Кто они - современные гении? И какие бонусы дает звание лауреата спецфонда Президента? Об этом - в новой серии проекта "На контроле Президента". "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" - в эту субботу сразу после "Панорамы".



