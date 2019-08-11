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"На контроле Президента. Развитие Оршанского региона" - в среду после "Панорамы"
Продолжая тему развития регионов. Треугольник Орша -Барань - Болбасово на особом контроле Президента, правительства и всей местной вертикали. Территория промышленная, и большинство предприятий некогда союзного значения не только остались без заказов большой страны, но и стали стремительно терять доходы, рабочие места, да и технологии. Оборудование устарело и понятно, что на станках прошлого века (а им за 60) создать товар для рынка сегодняшнего дня сложно. Но главный вопрос: куда идти людям и где им заработать? Ответы искали с 2017 года. Тогда объявили: "Этим землям для жизни нужна перезагрузка".
Но как раз год назад, в августе 2018 года, во время рабочей поездки Президента увидели - план проваливается. За яркими фасадами скрывались сплошные развалы, а красивые цифры по развитию и росту не были подкреплены реальными бизнес-планами. По результатам той поездки Президент поручил навести производственный и технологический порядок. А также разработать план развития Оршанского района.
Спустя год местная власть заверяет: удалось сделать многое. Растет количество новых рабочих мест, открываются современные производства, да и старые стараются подтягивать свои показатели. Конечно, повода расслабляться нет. Но то, что сделано немало важных шагов вперед, отрицать тоже не стоит.
Наша съемочная группа проехала по предприятиям региона и узнала, чем живет сегодня этот край. Что уже положено в копилку большого развития, чтобы после этот опыт перенимали и другие проблемные города. Ответы в проекте "На контроле Президента". О развитии Оршанского региона" - в среду после "Панорамы".
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