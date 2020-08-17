69 новых производств и 870 рабочих мест за прошлый год. Бизнес активно пользуется налоговыми преференциями, созданными для субъектов хозяйствования Оршанского района. Если в 2019-м по упрощенной системе работали 54 предприятия, то в первом полугодии этого уже 76. Об этом нам сообщили в Министерстве экономики Беларуси. Самое важное - не потеряны доходы в местный бюджет. А они за прошлый год приросли более чем на 10 %. Для бизнеса уменьшены ставки по уплате взносов в фонд социальной защиты населения. За полугодие такими льготами воспользовались 100 организаций.



О развитии городов с населением 80 тысяч человек, новых производствах и больших гигантах машиностроения в проекте "На контроле Президента. Развитие регионов" в среду сразу после "Панорамы".



