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"На контроле Президента". Рождественский турнир. Смотрите в среду после "Панорамы"

Как команда Президента готовится к Рождественскому турниру? Чем профессиональные в прошлом хоккеисты занимаются сегодня? Как изменился любительский хоккей Беларуси за последние 16 лет, и откуда выходят юные звезды игры?

О спортивной дипломатии - в среду сразу после "Панорамы" в проекте "На контроле Президента" на"Беларусь 1".

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