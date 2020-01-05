"На контроле Президента". Рождественский турнир. Смотрите в среду после "Панорамы"

Как команда Президента готовится к Рождественскому турниру? Чем профессиональные в прошлом хоккеисты занимаются сегодня? Как изменился любительский хоккей Беларуси за последние 16 лет, и откуда выходят юные звезды игры?



О спортивной дипломатии - в среду сразу после "Панорамы" в проекте "На контроле Президента" на"Беларусь 1".



