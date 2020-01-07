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"На контроле Президента". Рождественский турнир в среду сразу после "Панорамы"

Как изменился любительский хоккей Беларуси за последние 16 лет, откуда выходят юные звезды игры? О спортивной дипломатии в среду сразу после "Панорамы" в проекте "На контроле Президента" на "Беларусь 1".

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