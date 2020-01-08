"На контроле Президента" - сегодня на "Беларусь 1"

С чего начинался Рождественский турнир и как изменился любительский хоккей в нашей стране за последние 16 лет? Откуда выходят юные игроки и каким может стать хоккейный старт под Рождество в будущем?



Эксклюзивные кадры и эмоции по горячим следам - сегодня после "Панорамы" в проекте "На контроле Президента" на "Беларусь1".



