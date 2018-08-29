До 1 сентября всего три дня. К началу учебного года готовятся и журналисты Агентства теленовостей, изучая самые неочевидные проблемы. К эфиру готовится новая серия проекта "На контроле Президента. Школьное образование". Смотрите сегодня после "Панорамы".