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"На контроле Президента. Школьное образование" смотрите сегодня после "Панорамы"

До 1 сентября всего три дня. К началу учебного года готовятся и журналисты Агентства теленовостей, изучая самые неочевидные проблемы. К эфиру готовится новая серия проекта "На контроле Президента. Школьное образование". Смотрите сегодня после "Панорамы".

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