"На контроле Президента". Экспорт

Не нарастить запасы, а повысить эффективность продаж. Среди приоритетных направлений в экономике страны сегодня особую роль занимает экспорт. Какова золотая формула успеха? Смотрите новую серию специального проекта "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".