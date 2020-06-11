"На контроле Президента". Сохранение наследия. Смотрите 13 июня

Более полутысячи историко-культурных ценностей отреставрировали по госпрограмме "Культура Беларуси". В конце года будут подводить подробные итоги реализации республиканского проекта, он длится уже 4 года. Так, среди обновленных объектов Коложская церковь в Гродно, Могилевский музей Бялыницкого-Бирули, обелиск "Минск - город-герой" и башня Лидского замка. Всего на локациях освоили почти 5 миллионов 800 тысяч белорусских рублей.



Параллельно работает и Государственная инвестиционная программа. Только в этом году она спонсирует возрождение тринадцати культурных объектов. Как учились воссоздавать национальное наследие и удалось ли сохранить уникальные артефакты? Расскажем в эту субботу в проекте "На контроле Президента".



