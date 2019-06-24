На контроле Президента. Спортивный инвентарь. В среду на "Беларусь 1"

К 1 июля Главой государства поставлена задача обеспечить спортивным инвентарем, в том числе и отечественного производства, все учебные заведения. И мы проверили, как выполнено поручение. Все, что увидели наши репортеры, - в новой серии проекта "На контроле Президента".





