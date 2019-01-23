"На контроле Президента". Студенческие общежития

Около 15% студентов Беларуси не имеют возможности заселения в общежития. Пока мест на всех не хватает. Цифра в каждом вузе своя. Ситуацию должны исправить два новых здания, которые уже в этом году откроются в Минске в современной студенческой деревне. После капитального ремонта примет жильцов и обновленное общежитие Академии музыки.