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"На контроле Президента". Студенческие общежития

Около 15% студентов Беларуси не имеют возможности заселения в общежития. Пока мест на всех не хватает. Цифра в каждом вузе своя. Ситуацию должны исправить два новых здания, которые уже в этом году откроются в Минске в современной студенческой деревне. После капитального ремонта примет жильцов и обновленное общежитие Академии музыки.

Новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Смотрите сегодня на "Беларусь 1" - "Студенческие общежития".

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