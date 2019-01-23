"На контроле Президента". Студенческие общежития

Белорусские вузы рассчитывают значительно увеличить количество мест для студентов в общежитиях и довести его почти до 100 %. Это станет возможным с открытием уже в этом году двух новых зданий в современной студенческой деревне. После капитального ремонта примет жильцов и обновленное общежитие Академии музыки. Как пояснили нам в Министерстве образования, сейчас предпринимаются шаги и по решению проблем в Гродненской области, где есть общежитие-долгострой и проблемы с финансированием.



