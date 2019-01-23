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"На контроле Президента". Студенческие общежития

Белорусские вузы рассчитывают значительно увеличить количество мест для студентов в общежитиях и довести его почти до 100 %. Это станет возможным с открытием уже в этом году двух новых зданий в современной студенческой деревне. После капитального ремонта примет жильцов и обновленное общежитие Академии музыки. Как пояснили нам в Министерстве образования, сейчас предпринимаются шаги и по решению проблем в Гродненской области, где есть общежитие-долгострой и проблемы с финансированием.

К каким идеалам стремятся высшие учебные заведения в создании условий для жизни студентов? И как справляются с проблемами вузы, которым достался в наследство устаревший жилой фонд? Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента" сегодня сразу после "Панорамы".

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