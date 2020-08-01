"На контроле Президента" целлюлозно-бумажное производство. Смотрите вечером на “Беларусь 1”

Три проекта по модернизации целлюлозно-бумажного производства Беларуси будут завершены до конца года. В частности, речь идет о закупке бумагоделательной машины для Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, запуске производства мелованного картона на Добрушской бумажной фабрике и выпуске бумаги-основы для мебели и ламината в Шклове. Все эти проекты помогут вывести целлюлозно-бумажное производство на новый уровень - более качественный и конкурентоспособный.



Более подробно о том, как сегодня развивается целлюлозно-бумажное производство в Беларуси, какие еще амбициозные проекты в планах отечественных предприятий, наши корреспонденты расскажут уже сегодня в очередной серии проекта "На контроле Президента"после "Панорамы".



