Когда-то и большие заводы делали первые шаги, постепенно расширяя площадки, обрастая партнерами и увеличивая персонал. Для многих небольших городов сегодняшние промышленные гиганты - гаранты дохода, рабочего места и развития малой родины. Цементные предприятия - в их числе. За ними тысячи людей. На их плечах определенно держится весь строительный комплекс. Об этом - очередная серия проекта "На контроле Президента". Почему цементная отрасль остается тяжелой ношей белорусской экономики? Как мел обратить в доход и честна ли конкуренция на рынке? А также что общего между цементом и Мальдивами? Побываем на белорусских "островах" в среду вечером после "Панорамы"!



