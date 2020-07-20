"На контроле Президента". Туризм. В среду вечером на "Беларусь 1"

Этим летом фиксируется небывалый всплеск внутреннего туризма. Закрытые границы сыграли на руку владельцам агроэкоусадеб и белорусским курортам. На озерах Нарочи, Браслава, в Беловежской и Налибокской пущах как никогда много туристов. А насколько готова оказалась инфраструктура к подъему внутреннего туризма? И какие новые направления в сфере путешествий развиваются особенно быстро в последнее время? Новая серия проекта "На контроле Президента", посвященная белорусской туристической отрасли, в эфире уже в среду вечером на "Беларусь 1".



