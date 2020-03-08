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"На контроле Президента". Университет 3:0

Продолжается эксперимент под названием "Университет 3:0". Сейчас в нем задействованы 8 высших учебных заведений, плюс 3 ожидается присоединить в этом году, далее ориентир на всю страну.

Перед университетами сегодня новая задача - формирование предпринимательских экосистем, то есть нужно не просто давать знания. Необходимо эти знания направлять в науку, а разработки трансформировать в финансы.

О предпринимательской ориентации в дополнение к инновационному развитию - очередная серия проекта"На контроле Президента". Университет 3:0 в центре внимания журналистов АТН.

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