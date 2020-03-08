Продолжается эксперимент под названием "Университет 3:0". Сейчас в нем задействованы 8 высших учебных заведений, плюс 3 ожидается присоединить в этом году, далее ориентир на всю страну.



Перед университетами сегодня новая задача - формирование предпринимательских экосистем, то есть нужно не просто давать знания. Необходимо эти знания направлять в науку, а разработки трансформировать в финансы.



О предпринимательской ориентации в дополнение к инновационному развитию - очередная серия проекта"На контроле Президента". Университет 3:0 в центре внимания журналистов АТН.



