"На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

400 новых рабочих мест и рост промышленного производства почти на 8 процентов - итоги развития Орши за полгода. Набирает обороты в регионе и малый бизнес. Тем, кто только открывает свое дело, помогают с оформлением документов и на 5 лет бесплатно дают помещение. Очередная серия проекта "На контроле Президента" сегодняпосле"Панорамы".





