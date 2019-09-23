ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"На контроле Президента" в среду после "Панорамы"

Почему спиленный кругляк остается на лесосеке и не идет в переработку? Как на самом деле ухаживают за молодыми деревьями? И что делать с огромным запасом отходов лесопиления? Новая серия проекта АТН "На контроле Президента" в среду сразу после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все